Почти 400 беременных заражены коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/e673350a-8883-11ea-bd71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус диагностирован у 394 беременных женщин в России. Из них 276 проживают в Москве. Об этом заявила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

К счастью, беременность у них протекала сравнительно легко и без тяжёлых осложнений, — рассказала Адамян в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

Врач посоветовала отложить процедуру ЭКО, пока эпидемиологическая ситуация не придёт в норму. По её словам, если проведена стимуляция и всё готово для пункции фолликула, то нужно забрать яйцеклетку и оплодотворить её. После этого эмбрионы нужно «заморозить» и их перенос отложить на более благоприятный период.

NEWS.ru писал, что в настоящий момент неизвестно, может ли беременная женщина передать коронавирус ребёнку во время беременности и родов. Российские медики также затрудняются сказать, может ли вирус попасть в организм младенца с грудным молоком. Коронавирус у беременных при тяжёлом течении заболевания становится показанием для аборта. Также у пациенток могут начаться преждевременные роды.