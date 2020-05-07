Почти 2 млн россиян заявили об участии в онлайн-версии «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/d086ff24-9076-11ea-b72c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы акции «Бессмертные полк — онлайн» получили около 2 млн заявок от желающих принять в ней участие.

Заявки будут приниматься до 15:00 мск 9 мая. Стартует акция в Петропавловске-Камчатском в 11:00 по местному времени, постепенно к ней будут присоединяться другие города.

Шествие будет транслироваться на страницах «Бессмертного полка» в соцсетях, на различных онлайн-платформах и телеканалах. По словам организаторов, акция будет продолжаться не один день, чтобы все прошедшие модерацию ветераны смогли стать её участниками, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru пиал, что из-за сложной эпидемиологической обстановки военный парад состоится в более поздний срок, поэтому 9 мая в Москве покажут только авиационную часть. Пролёт самолётов запланирован также ещё в 47 российских городах и на авиабазах за пределами страны.