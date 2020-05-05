Почти 1500 военных в России заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c6a12fc2-8ef8-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Министерство обороны сообщило о распространении коронавируса среди военнослужащих. COVID-19 выявили у 1475 сотрудников ведомства.

Также 1186 человек заболели в военных вузах, говорится на сайте Минобороны. Эти данные были получены в ходе сплошного тестирования.

569 пациентов сейчас проходят лечение дома, 174 выздоровели, остальные находятся в различных медицинских учреждениях.

Ранее NEWS.ru писал, что главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова после поездки в Якутию сообщила, что на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс. человек, у трети из них предварительно показан положительный результат. При этом у заражённых заболевание протекает бессимптомно.

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.