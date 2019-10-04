https://static.news.ru/photo/f33ce2c0-e6a5-11e9-b9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

За прошедшие месяцы 2019 года от программ слежения на территории России пострадали почти десять тысяч человек. Об этом журналистам 4 октября сообщили представители компании «Лаборатория Касперского».

Эксперты подчёркивают, что приведённые цифры более чем вдвое превышают показатели за аналогичный период 2018 года.

По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Также в «Лаборатории Касперского» привели мировые показатели по данной проблеме. По словам специалистов, в 2019 году свыше 37 тысяч человек столкнулись с программами слежки. Данный показатель стал выше аналогичного прошлогоднего на 37 процентов.

Как ранее сообщал News.ru, личные данные более 20 млн российских налогоплательщиков более года находились в открытом доступе в Интернете.