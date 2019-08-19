https://static.news.ru/photo/106d3f7c-c322-11e9-9c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оплачивать отправку корреспонденции вместо традиционных марок теперь станет возможным QR-кодами. Они будут генерироваться по запросу пользователя в информационной системе «Почты России».

В знак онлайн оплаты будет закладываться ключевая информация об отправлении, месте его сдачи, его вид и тариф. Благодаря сервису, клиенты в личном кабинете смогут самостоятельно создавать «электронную марку», а после распечатать её, чтобы приклеить на конверт.

новую систему пока тестируют. В пилотном режиме она будет доступна только для отдельных юрлиц, заключивших на это договор. В будущем сервис планируется внедрить и для физических лиц.

Ранее News.ru писал, создатели беспилотных летательных аппаратов для доставки писем и посылок сделали «Почте России» несколько предложений с «хорошими решениями». По словам главы «Почтовых технологий», дочерней компании «Почты России» по разработке софта для оператора, Владимира Урбанского, в настоящее время тестируются различные предприятия по производству дронов.