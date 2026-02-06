Почему важно снимать пену при варке бульона — секрет прозрачного и вкусного супа от опытных кулинаров

При варке мясного бульона на поверхности всегда появляется пена. Многие хозяйки ее игнорируют, но профессионалы знают: от тщательной очистки зависит вкус, прозрачность и срок хранения готового блюда. Есть также простые хитрости, которые помогают свести пену к минимуму.

Пена образуется из свернувшегося белка, который выделяется из мяса при нагреве. Она безопасна для здоровья, но удалять ее стоит по нескольким причинам. Во-первых, очищенный бульон дольше хранится и медленнее закисает. Во-вторых, оставшаяся пена может давать легкую горчинку, портя вкус даже качественного супа. В-третьих, визуально прозрачный бульон выглядит аппетитнее и профессиональнее.

Если хочется избежать пены, достаточно добавить в кипящую воду целую луковицу. Она помогает белку сворачиваться аккуратно и минимизирует образование хлопьев. В итоге бульон получается чистым, ароматным и наваристым без лишней работы.

