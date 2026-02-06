Зимняя Олимпиада — 2026
Почему важно снимать пену при варке бульона — секрет прозрачного и вкусного супа от опытных кулинаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При варке мясного бульона на поверхности всегда появляется пена. Многие хозяйки ее игнорируют, но профессионалы знают: от тщательной очистки зависит вкус, прозрачность и срок хранения готового блюда. Есть также простые хитрости, которые помогают свести пену к минимуму.

Пена образуется из свернувшегося белка, который выделяется из мяса при нагреве. Она безопасна для здоровья, но удалять ее стоит по нескольким причинам. Во-первых, очищенный бульон дольше хранится и медленнее закисает. Во-вторых, оставшаяся пена может давать легкую горчинку, портя вкус даже качественного супа. В-третьих, визуально прозрачный бульон выглядит аппетитнее и профессиональнее.

Если хочется избежать пены, достаточно добавить в кипящую воду целую луковицу. Она помогает белку сворачиваться аккуратно и минимизирует образование хлопьев. В итоге бульон получается чистым, ароматным и наваристым без лишней работы.

Ранее сообщалось, что гречка — привычная крупа, но ее можно приготовить так, что блюдо заиграет новыми вкусами. Попробуйте вариант с рыбными консервами: получается сытно, ароматно и совсем несложно. Такой обед выручит, когда нет времени на долгие кулинарные подвиги, а хочется чего‑то вкусного и необычного.

Марина Макарова
М. Макарова
