Психолог объяснил, почему россияне раньше начинают праздновать Новый год

https://static.news.ru/photo/41a0757e-33b9-11eb-915f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне всё раньше и раньше начинают приготовления к Новому году. С каждым годом такая тенденция прослеживается более чётко.

Как считает психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский, установка новогодней ёлки и выбор подарков загодя объясняются тем, что люди стали больше нуждаться в ощущении праздника.

По российской традиции Новый год начинают встречать и ждать заранее, с начала декабря всегда было предновогоднее настроение. Ну, в этом году уже в конце ноября разговоры пошли про Новый год. <...> Эта атмосфера предвкушения нравится людям, — приводит слова Зберовского Life.

По словам специалиста, 2020 год оказался тяжёлым для многих россиян, поэтому сейчас люди более остро, чем раньше, нуждаются в ощущении праздника, а с ним — в позитивных эмоциях и в надежде на лучшее в наступающем году.

Кроме того, такая тенденция говорит о том, что большей части населения страны жить стало сложнее, отметил психолог.

При этом, как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса не привела к снижению затрат людей на празднование Нового года. Россияне в среднем израсходуют на праздник 18,3 тысячи рублей, что на 300 рублей больше, чем год назад.