Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 11:34

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 апреля: где сбои в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 6 апреля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Пермском крае и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 6 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 6 апреля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2, Yota и других операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 6 апреля поступило от жителей Пермского края. Также жалобы зафиксированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюмени, Северной Осетии, Краснодарского и Приморского краев, Архангельской, Астраханской, Свердловской, Московской, Новосибирской, Омской, Владимирской, Иркутской, Курганской, Ульяновской, Ярославской областей.

Почему не работает мобильный интернет 6 апреля

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

По словам Дмитрия Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка, которые открывают со смартфонов даже в период сбоев.

В белый список входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Также с 1 апреля в белой список включены сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови.

Общество
сбои
мобильный интернет
новости
Мария Баранова
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.