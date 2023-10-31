Почему МТС отказался от бесплатной раздачи интернета, что будет дальше МТС выступил против безлимитной раздачи мобильного интернета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МТС выступает против безлимитной раздачи мобильного интернета, отмена ограничений приведет к росту стоимости услуг, сообщил оператор РИА Новости. Что об этом известно, будет ли подорожание?

Почему МТС выступил против безлимитной раздачи мобильного интернета

Оператор отметил, что при безлимитной раздаче интернет-трафика повысится стоимость услуг, а рядовые абоненты фактически будут платить за абонентов, активно раздающих трафик.

«МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов. Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов», — заявил оператор.

Текущие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, а для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов, поскольку этот класс устройств потребляет намного больше трафика за единицу времени.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто из операторов отменит плату за раздачу интернета

Ранее российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика (тетеринг).

В сентябре ФАС выдала предупреждение «большой четверке» сотовых операторов РФ из-за навязывания абонентам невыгодных условий, вынуждая платить за интернет-трафик. Служба указывала, что это нарушало закон «О защите конкуренции».

23 октября «Мегафон» первым из операторов отменил оплату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах.

С 22 ноября плату за раздачу трафика отменит Tele2, но сначала услуга будет бесплатной только для новых абонентов. Еще через месяц, с 19 декабря, платить перестанут и остальные пользователи оператора.

До 1 декабря тарификацию на раздачу трафика собирается отменить «Билайн», однако это будет касаться только тарифных планов с ограниченными пакетами интернета.

Почему МТС не выполнил требование ФАС

МТС фактически отказался выполнить предписание антимонопольной службы — в компании считают, что плата за раздачу трафика не ущемляет интересы пользователей.

Представители оператора также назвали «несущественной» сумму, которую абонент платит за раздачу интернета, и предложили клиентам подбирать подходящий тариф.

«Платный тетеринг — вынужденная мера, направленная на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика», — сказала пресс-секретарь компании Ирина Дерюгина.

Почему надо платить за раздачу интернета

Согласно заявлению представителя МТС, несколько лет назад сотовые операторы не нуждались в ограничениях на раздачу трафика, но сейчас они являются «необходимым инструментом» для управления нагрузкой на инфраструктуру мобильной связи.

Компания ввела плату за раздачу интернета в 2016 году, изначально только на тарифах с большими лимитами, и в 2023 году распространила на все тарифы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Вымпелком» (сотовый оператор «Билайн») ввела плату за раздачу интернета на различных тарифах с 2019 года, у Tele2 тетеринг стал платной услугой летом 2023 года.

По мнению судебного юриста Александра Малютина, с правовой точки зрения раздача интернета с мобильного устройства не может быть платной услугой. В том случае, если абонент использует трафик из своего мобильного плана, он уже оплатил услугу доступа в интернет. Использование смартфона в качестве модема является технической особенностью устройства, предусмотренной производителем. Соответственно, взимая плату за тетеринг, сотовый оператор создает искусственные ограничения в работе устройства, принадлежащего абоненту, считает специалист.

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