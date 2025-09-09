Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Почему кошки трутся о двери: скрытые сигналы и значение жеста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда кошка неожиданно начинает тереться о дверь, это кажется безобидной привычкой. Но на самом деле за этим действием скрывается сложный язык общения, понятный только в мире животных.

Фелинологи отмечают: кошки используют запахи и прикосновения, чтобы оставлять послания. Трение о дверь — это способ пометить пространство и подчеркнуть своё присутствие. На поверхности остаются феромоны, которые другие животные могут распознать.

В доме, где живут несколько питомцев, такое поведение особенно важно — каждый старается обозначить границы. Даже если кошка единственная, она всё равно действует по инстинкту. Дверь для неё — это точка пересечения запахов и людей, которую нужно контролировать и «закрепить» как безопасную.

Иногда трение — это обращение к хозяину. Животное может просить открыть дверь, привлечь внимание или дать еду. В таких случаях кошка сопровождает жест мяуканьем или настойчивым взглядом. Некоторые питомцы трутся о дверь перед сном или трапезой — это часть ритуала, создающего ощущение спокойствия и защищённости.

Если кошка встречает хозяина у двери и трётся о поверхность, это выражение привязанности. Она реагирует на знакомый запах и эмоции человека, подтверждая доверие.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ветеринары подчёркивают: подобное поведение не является признаком агрессии или тревоги и не требует коррекции. Но если трение становится слишком навязчивым или сопровождается дискомфортом, стоит показать питомца врачу — причиной может быть зуд или кожное раздражение.

Поведение кошки — это язык, в котором нет случайных жестов. И дверь становится своеобразным экраном, где питомец оставляет свои послания. Понимание этих сигналов помогает укрепить связь и сделать совместную жизнь гармоничной.

Ранее сообщалось, что, когда питомец отказывается пользоваться лотком, это способно вывести из себя даже самого терпеливого хозяина. Однако наказания здесь бесполезны — важно понять, что стоит за таким поведением.

