20 сентября 2025 в 09:35

Почему баню нельзя ставить рядом с домом: скрытые риски, о которых знают только опытные строители

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для тех, кто живет за городом, баня на участке — не просто роскошь, а обязательный элемент комфортной жизни. Ни душ, ни ванна не способны подарить то удовольствие, которое дает жаркая парилка. Именно поэтому многие стараются построить баню как можно ближе к дому.

На первый взгляд, это удобно: после парения не придется далеко идти, особенно зимой. Но у такого решения есть серьезные последствия, о которых знают только специалисты.

Главные причины, почему дом и баня не должны быть соседями:

  1. Повышенная влажность. Парилка всегда насыщена влагой, которая легко распространяется на близлежащие постройки. Для жилого дома это риск появления плесени, конденсата и разрушения отделки.
  2. Пожарная опасность. Баня — потенциальный источник возгорания. Высокая температура, открытый огонь, неправильная топка — всё это может привести к трагедии. Особенно опасны деревянные бани, так как они быстрее загораются.
  3. Нарушение норм безопасности. Между жилым домом и баней должно быть выдержано расстояние. Минимальные цифры таковы: не менее 8 метров, а по некоторым нормам — 10 метров до каменного дома и 15 метров до деревянного.

Если участок слишком мал и вы не можете разместить постройки по правилам, лучше отказаться от идеи строительства бани вплотную к дому. В вопросах комфорта всегда есть компромисс, но в вопросах безопасности — нет.

бани
советы
строительство
дома
Валерия Мартынович
В. Мартынович
