Утром 1 июня ВСУ усилили обстрелы города Шебекино Белгородской области, находящегося рядом с украинской границей. Власти начали массовую эвакуацию жителей.
Как рассказал NEWS.ru волонтер добровольной народной дружины Евгений Бакало, в Шебекино почти не осталось людей, в городе слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет. Волонтер также рассказал, что самостоятельно на своей машине вывозил из Шебекино людей.
Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР), самый крупный из них находится на стадионе «Белгород Арена».
Кадры из крупнейшего ПВР в Белгороде, куда люди бежали в чем были, успев забрать только самое необходимое, -- в галерее NEWS.ru.
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»
Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»