Бежали в чем были: фото жителей Шебекино, эвакуированных в Белгород

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Беженцы в пункте временного размещения (ПВР) на стадионе «Белгород Арена»

Утром 1 июня ВСУ усилили обстрелы города Шебекино Белгородской области, находящегося рядом с украинской границей. Власти начали массовую эвакуацию жителей.

Как рассказал NEWS.ru волонтер добровольной народной дружины Евгений Бакало, в Шебекино почти не осталось людей, в городе слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет. Волонтер также рассказал, что самостоятельно на своей машине вывозил из Шебекино людей.

Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР), самый крупный из них находится на стадионе «Белгород Арена».

Кадры из крупнейшего ПВР в Белгороде, куда люди бежали в чем были, успев забрать только самое необходимое, -- в галерее NEWS.ru.