Победившая на выборах уборщица объяснила, почему пошла на голосование

https://static.news.ru/photo/035ed5b0-03e1-11eb-8b48-fa163e074e61_660.jpg Марина Угодская Фото: Марина Угодская/vk.com

Уборщица администрации Марина Угодская, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, объяснила, почему выдвинула свою кандидатуру. Оказалось, что женщина сделала это по просьбе человека, занимавшего ранее её нынешнюю должность.

Угодская рассказала, что бывший глава поселения Николай Локтев попросил её «пойти ему навстречу» и стать вторым кандидатом. Бывшая уборщица подчеркнула, что с уважением относится к экс-руководителю администрации Повалихинского, поэтому согласилась.

Он пришёл ко мне и попросил, и я пошла ему навстречу, пошла на выборы вторым кандидатом, потому что выборы не состоялись бы, если бы был один кандидат. И всё, и выиграла, — цитирует победительницу голосования РИА Новости.

Угодская вступила в должность 1 октября. Церемония состоялась в здании местной администрации. Она и другие избранные главы поселений получили удостоверение о победе.

Выборы прошли 13 сентября. В результате голосования Угодская, уборщица 1985 года рождения, набрала 61,7% голосов. За неё проголосовали 87 человек, а за бывшего главу поселения — 48.

Как передавал NEWS.ru, Угодская рассказала, почему решила остаться на новой должности. По её словам, она не смогла отказаться от неё, поскольку её выбрали люди.