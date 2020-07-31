«Победа» начнёт летать в турецкий Даламан

https://static.news.ru/photo/b9c0c28e-d33d-11ea-95f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» планирует возобновить полёты в турецкий курортный город Даламан. Рейсы будут выполняться со 2 сентября.

Об этом журналистам рассказала представитель лоукостера, передаёт «Интерфакс». Лайнеры компании будут летать этим маршрутом три раза в неделю.

24 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

В свою очередь турецкий перевозчик Turkish Airlines 13 июля заявил, что запустит не менее 32 рейсов из России в Турцию с 1 августа. Они будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара. Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» начнёт полёты из Москвы в Лондон и Стамбул с 1 августа.