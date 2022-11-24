По религиозным показаниям: возможен ли неофициальный запрет абортов По некоторым данным, Госдума рассмотрит возможность разрешить врачам отказывать в прерывании беременности исходя из личных убеждений

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В Госдуму в скором времени могут внести законопроект, который запретит искусственное прерывание беременности у подростков 15–18 лет без согласия их родителей. Ранее соответствующее поручение Минздраву сделала вице-премьер Татьяна Голикова. По некоторым данным, помимо запрета на подростковые аборты в законопроекте может содержаться норма, дающая врачам право «по религиозным соображениям» отказывать в проведении соответствующей операции пациенткам любого возраста. NEWS.ru узнал, каковы возможные последствия нововведения и действительно ли во врачебной среде стоит проблема выбора между религиозными убеждениями и служебной необходимостью. Так, некоторые представители медицинского сообщества считают, что это может привести к неофициальному запрету как минимум на аборты в бюджетных клиниках.

По действующему законодательству право принимать самостоятельное (то есть без согласования с родителями или попечителями) решение об искусственном прерывании беременности женщины в РФ имеют с 15 лет. О том, что власти рассматривают возможность ограничить это право и поднять планку до возраста совершеннолетия, стало известно ещё 11 ноября из поручения вице-премьера Татьяны Голиковой Минздраву.

До 1 февраля 2023 года министерство должно «проработать вопросы и представить предложения <...> о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15–18 лет без согласия родителей (законных представителей)».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Голикова

Также Голикова поручила изучить возможность класть в разные палаты женщин, которые хотят сохранить беременность, и тех, кто собирается прервать её. Лист информационного согласия при проведении аборта предлагается переименовать из «Листа прерывания беременности» в «Лист сохранения беременности».

Инициативу поддержала экс-уполномоченный по защите прав ребёнка, депутат Госдумы от Единой России Анна Кузнецова, выступающая в духе консервативного традиционализма. Она отметила, что «в свете указа президента об основных ценностных ориентирах эти решения приобретают особое значение».

Вопрос обязательного информирования родителей, их участия в решении вопроса о прерывании беременности несовершеннолетней дочерью — это решение, с которыми опоздали, и в большом долгу за те последствия, с которыми сегодня сталкиваются уже повзрослевшие женщины. Государство сегодня тратит значительные средства на восстановление репродуктивного здоровья и компенсацию его утраты, оплачивая ЭКО. Но главные последствия — это утраченное здоровье, благополучие семьи, несбывшиеся мечты, — заявляла Кузнецова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Родильный дом

По её словам, последние семь лет «рождаемость неуклонно снижается, меньше становится женщин, которые могут стать мамой». В этих условиях, считает Кузнецова, «уже не нужно никому доказывать, что бороться нужно за каждого малыша». Также она отметила, что по данным Минздрава, за пять лет количество абортов уменьшилось более чем на треть, а за 2021 год было зафиксировано 517 тысяч случаев прерывания беременности. Это, по словам парламентария, 37% от общего числа родившихся.

Накануне в Telegram-канале Mash появились утверждения о том, что Госдума планирует не только запретить подростковые аборты, но и дать врачам право по религиозным соображениям отказывать женщинам постарше прерывать беременность«.

Сторонники данной инициативы полагают, что решение женщины сделать аборт «нарушает право врачей на религиозную или личную совесть». Если эта инициатива пройдёт, то, по данным источников канала, «любой гинеколог сможет отказывать пациенткам в операции из-за своих убеждений».

Акушер-гинеколог Мария Филатова, говоря о религиозных мотивах коллег, отметила, что «действительно есть небольшое количество врачей, кто отказывается прерывать беременность из-за личных убеждений», однако предлагаемая практика может на деле превратиться в неофициальный запрет на проведение абортов в государственных клиниках.

Этих врачей очень немного, и, как правило, им удаётся договориться с коллективом, где они работают. Я не считаю нужным регламентировать подобный отказ от абортов на уровне законодательства, так как подобная инициатива может привести к тому, что все врачи гинекологических отделений решат отказаться делать аборты «по религиозным соображениям» в рамках ОМС и данная услуга будет доступна только за оплату женщиной. Опять же больше всего будут страдать самые незащищённые слои населения, и уровень коррупции в медицине может вырасти, — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press Тест на беременность

Телеведущий и главврач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников признаёт, что в медицинском сообществе есть проблема «религиозных врачей», убеждения и предрассудки которых могут противоречить или мешать выполнению их профессиональных обязанностей. При этом он считает, что действующее законодательство, гарантирующее право на аборты, корректировать в сторону ограничений не следует.

Есть люди, которые на приёмах свечки зажигают и так далее. Так что это действительно так. У нас многие работают не по стандартам, а по своим убеждениям и предрассудкам. Я считаю, что должен быть определённый закон, единый для всех. <...> Если у нас государство законодательно разрешает аборты по желанию, что, на мой взгляд, правильно, особенно в сегодняшней ситуации нестабильности, то не надо дальше уже влезать и заниматься такими вещами, потому что куда это всё выведет, мы не знаем, — отметил Мясников.

По его словам, врач — это «не вершитель судеб и не человек, который в результате своих воззрений принимает то или иное медицинское решение», а тот, кто «выполняет присягу и законы той страны, где он живёт». Поэтому разрешение на отказ от проведения абортов по религиозным соображениям может привести к абсурдным коллизиям в будущем.

Если принимается закон, дающий ему такую свободу, это может далеко пойти: «Я считаю, что тебе надо жить без ноги. Зачем тебе нога — одна короче другой? Давай мы её отрежем! Сейчас хорошие протезы». <...> Сегодня в мире вообще тенденция [такая, что] даже назначение таблеток мы обсуждаем с пациентом и только с пациентом. У нас больше нет патерналистского подхода, когда врач решил — и надо делать, — отметил собеседник NEWS.ru.

Попытки законодательно ограничить аборты в России предпринимаются не первый год. Так, в 2011-м в Госдуму вносили законопроект, по которому замужним женщинам предлагалось получить согласие мужа на аборт. Через два года депутат Госдумы Елена Мизулина предложила ввести штрафы для врачей и медучреждений, которые не дают женщинам времени на размышления над вопросом о прерывании беременности.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии

В 2015 году вместе с другими депутатами Елена Мизулина внесла на рассмотрение нижней палаты инициативу, предусматривающую запрет абортов вне государственных учреждений. Авторы документа также предлагали запретить оплачивать аборты из фондов ОМС — с похожими предложениями выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. Однако эту инициативу не одобряли в Минздраве, а депутат Госдумы Нина Останина называла такие предложения преступными.

Бывший уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова выступала за урезание финансирования клиник, проводящих аборты, и ограничение продажи в аптеках абортивных лекарственных препаратов.

Помимо вышеперечисленного звучали и более радикальные предложения. Так, Виталий Милонов в 2019 году призывал вообще криминализовать аборты в России, а нерешительность государства в этом вопросе объяснял влиянием «масонского лобби». В Минздраве в 2020 году предлагали делать аборты только в системе ФСИН. За ограничение и полный запрет искусственного прерывания беременности регулярно выступают представители РПЦ.