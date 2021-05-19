Политолог Платошкин получил условный срок

https://static.news.ru/photo/e2284fee-b8a7-11eb-85c0-96000091f725_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Гагаринский суд Москвы приговорил лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам условного срока по обвинению о склонении к массовым беспорядкам, передаёт «Интерфакс».

Кроме того, ему назначили штраф в размере 700 тысяч рублей.

Платошкина признали виновным в склонении человека к совершению массовых беспорядков (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ) и в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

До вступления приговора в силу мужчина будет находиться пол подпиской о невыезде.

Обвинение запрашивало для политика реальный срок в шесть лет колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей..

Следственный комитет России в июне 2020 года возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков из-за видео в YouTube. Тогда же с канала Платошкина исчезла видеозапись, в которой социалист раскритиковал поправки в Конституцию и призвал провести в Москве митинги за отставку правительства и президента Владимира Путина.

Платошкин — политолог, доктор исторических наук и завкафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. В 2019 году он выдвинулся на дополнительные выборы в Госдуму от КПРФ, а в 2020 году стал председателем «Социалистической партии Российской Федерации».