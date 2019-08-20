https://static.news.ru/photo/25672e06-c34f-11e9-9d04-fa163e074e61_660.jpg Анна Самойлова Фото: Анна Самойлова/vk.com

Писательница из Барнаула Анна Самойлова опубликовала книгу под названием «Репост», написанную по материалам уголовных дел за репосты.

К главному герою по имени Денис Моргунов однажды пришли с обыском, а затем заковали в наручники и увезли в Центр по противодействию экстремизму.

По словам писательницы, Моргунов является собирательным образом. Произведение можно найти на портале Author.today.

Как ранее писал News.ru, количество уголовных дел об экстремизме, возбуждённых по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), снизилось вдвое. Причиной этого в Генпрокуратуре назвали частичную декриминализацию подобных деяний с января 2019 года.