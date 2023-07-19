Писательница Арбатова назвала сексистским заявление Мурашко о материнстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Арбатова

Заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко, назвавшего порочной практикой желание женщин откладывать рождение детей, является проявлением сексизма, заявила NEWS.ru писательница и общественный деятель Мария Арбатова. Она отметила, что российское законодательство не защищает в полной мере права молодых матерей.

Пусть Мурашко заглянет в семейный кодекс и узнает, что этот документ никак не защищает женщину с ребенком. При разводе получить алименты — отдельная спецоперация, — рассказала Арбатова.

Арбатова добавила, что репродуктивная система мужчина также лучше всего работает в более молодом возрасте. По этой причине, считает Арбатова, мужчин также можно было упрекнуть в том, что они стараются сначала сделать карьеру, а затем задумываются о детях.

Пусть Мурашко также узнает у репродуктологов, что и мужчина «чем раньше оплодотворит, тем лучше для его здоровья» и здоровья детей. Сперма — не коньяк, и с возрастом не прибавляет звездочек. Даже у банков спермы есть ограничения по возрасту, — добавила она.

Ранее Мурашко назвал порочной практикой желание женщин откладывать рождение детей. По его словам, это может привести к различным проблемам, среди которых бесплодие и невынашивание плода.

До этого Минздрав России выступил за ограничение продажи препаратов для абортов. При этом процесс перевода препаратов для прерывания беременности на количественный учет необходимо завершить в 2023 году, отметили в ведомстве. В Минздраве подчеркнули, что оборот данных средств в медицинских и фармацевтических организациях должен жестко контролироваться.