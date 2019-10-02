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Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и перегрузок. В видеообращении завотделением Ирина Петрова рассказала, что за последний год из отделения по этим причинам уволились уже пять врачей.

Врачей нет, мы не можем закрыть дежурства, при этом даже на нас, последних, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается нам оплачивать сверхурочную работу, — заявила она в...