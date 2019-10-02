Следователи по уголовному делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в аэропорту Шереметьево вменяют командиру экипажа Денису Евдокимову неправильные движения ручкой управления лайнера при посадке.
Нашему подзащитному вменяется нарушение при посадке, а именно неправильное управление ручкой управления, — сообщила ТАСС его адвокат Наталья Митусова.
По её словам, защита приводила следствию аргументы о некорректной реакции самолёта на действия командира воздушного судна.
Как писал News.ru, следователи считают, что причиной инцидента с самолётом SSJ 100 в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево стала ошибка пилотов. Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.