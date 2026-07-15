Пицца «Шаром покати» — готовлю, когда классическая приелась. Ленивый формат, который перезагружает вкус

Я обожаю пиццу, но иногда хочется чего-то нового. Эти шарики — та же пицца, только их удобно макать в соус и есть одной рукой.

Ингредиенты

Тесто для пиццы — 450 г, колбаски копченые — 100 г, соус для пиццы — 200 г, сыр моцарелла — 200 г, сыр пармезан (тертый) — 2 ст. л., масло сливочное — 100 г, орегано сушеный — 2 ч. л., чеснок сушеный — 2 ч. л.

Как готовлю

Сначала включаю духовку на 220°С, чтобы она хорошо прогрелась. Делю тесто на 20–25 кусочков, колбаски режу тонкими кружками, моцареллу тру на крупной терке. Каждый кусочек теста слегка раскатываю, кладу немного соуса, пару кружков колбасы и щедрую горсть моцареллы. Теперь надо аккуратно защипнуть края так, чтобы начинка не вылезла, и скатать все в плотный шарик. Раскладываю их на противне с бумагой швом вниз, смазываю растопленным сливочным маслом с чесноком и орегано. Отправляю в духовку на 15 минут, а когда достаю, сразу смазываю остатками масла и посыпаю пармезаном. Подавать можно хоть горячими, хоть остывшими — в любом случае уплетают за минуту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как легко их лепить из магазинного теста, — возни на 15 минут, а результат выглядит как из ресторана. Советую подавать с чесночным соусом: макаешь шарик — и счастье.