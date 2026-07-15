Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 08:00

Пицца «Шаром покати» — готовлю, когда классическая приелась. Ленивый формат, который перезагружает вкус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Я обожаю пиццу, но иногда хочется чего-то нового. Эти шарики — та же пицца, только их удобно макать в соус и есть одной рукой.

Ингредиенты

Тесто для пиццы — 450 г, колбаски копченые — 100 г, соус для пиццы — 200 г, сыр моцарелла — 200 г, сыр пармезан (тертый) — 2 ст. л., масло сливочное — 100 г, орегано сушеный — 2 ч. л., чеснок сушеный — 2 ч. л.

Как готовлю

Сначала включаю духовку на 220°С, чтобы она хорошо прогрелась. Делю тесто на 20–25 кусочков, колбаски режу тонкими кружками, моцареллу тру на крупной терке. Каждый кусочек теста слегка раскатываю, кладу немного соуса, пару кружков колбасы и щедрую горсть моцареллы. Теперь надо аккуратно защипнуть края так, чтобы начинка не вылезла, и скатать все в плотный шарик. Раскладываю их на противне с бумагой швом вниз, смазываю растопленным сливочным маслом с чесноком и орегано. Отправляю в духовку на 15 минут, а когда достаю, сразу смазываю остатками масла и посыпаю пармезаном. Подавать можно хоть горячими, хоть остывшими — в любом случае уплетают за минуту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как легко их лепить из магазинного теста, — возни на 15 минут, а результат выглядит как из ресторана. Советую подавать с чесночным соусом: макаешь шарик — и счастье.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
пицца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованная за порнографию Шурыгина в СИЗО «обратилась» к Богу
Раскрыто, как банки смогут компенсировать ущерб от телефонных мошенников
Россиянин получил суровый срок за посты в сети
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
«По команде своих кураторов»: в ГД пришли в ярость из-за атак ВСУ на суда
Мантуров пожелал успехов новому экипажу МКС
Названы критерии для включения номеров в «Антифрод»
Звезда «Дикого ангела» захотела спеть в России почти за 30 млн рублей
Самолет с российскими гражданами экстренно вернулся в аэропорт вылета
Российские нефтехранилища и электроподстанции защитят с помощью «Паутины»
Дроноводы группировки «Север» уничтожили 20 автомобилей ВСУ
В Госдуме нашли способ снизить налог на прибыль для части компаний
КСИР сжег дотла один из главных центров снабжения американской армии
Российские войска снова обрушили мощь на порты Украины
Трамп «избавился» от Украины оригинальным способом
Крах логистики ВСУ и удар по торговому порту: новости СВО к утру 15 июля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 июля: инфографика
ВСУ из-за колоссальных потерь вынуждены были пойти на отчаянный шаг
Ночная атака украинского БПЛА привела к ранению мирного жителя
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае существенно выросла за сутки
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.