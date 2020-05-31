ПФР выплатил пособия на детей на 146 млрд рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил 146 млрд рублей свыше 10 млн семей в качестве единовременных пособий на детей в возрасте от трёх до 16 лет.
В фонде отметили, что средства направлены более чем половине всех российских семей, имеющих право на поддержку в соответствии с указом президента.
Деньги перечислены тем, кто подал заявки на оказание помощи до 22 мая включительно. Согласно регламенту, они обрабатываются в течение пяти рабочих дней, а на осуществление выплаты отводится ещё три дня. В некоторых случаях этот срок может быть меньше.
В пресс-службе ПФР также
Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру труда Антону Коякову проконтролировать выплату детски пособий. Он обязал чиновников оперативно реагировать на возникающие проблемы с предоставлением помощи.
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