ПФР разъяснил начисление пенсии за службу в армии

Пенсионный фонд разъяснил, что за каждый год службы в армии начисляется 1,8 баллов пенсионного коэффициента. Время нахождения в армии учитывается в стаже, пишет РИА Новости.
В отдельных случаях при расчёте пенсии
Самая большая пенсия в России составляет 446 тысяч рублей и получают её космонавты и лётчики-испытатели. Это данные Росстата по состоянию на 1 января 2016 года, более свежей информации ведомство не публикует.
Как сообщалось ранее, россияне будут автоматически получать пенсию, если заполнят заявление на сайте госуслуг. С таким предложением выступило Министерство труда РФ, которое подготовило соответствующий законопроект.