ПФР разъяснил начисление пенсии за службу в армии

https://static.news.ru/photo/1d13f2bc-cf13-11eb-b593-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пенсионный фонд разъяснил, что за каждый год службы в армии начисляется 1,8 баллов пенсионного коэффициента. Время нахождения в армии учитывается в стаже, пишет РИА Новости.

В отдельных случаях при расчёте пенсии учитывается служба до 2002 года, но это не всегда отражается на увеличении выплат. Средний размер пенсии, по данным Росстата, за IV квартал прошлого года составил 16 790 рублей. Россиянам для получения в стрости хороших выплат советуют откладывать на это деньги.

Самая большая пенсия в России составляет 446 тысяч рублей и получают её космонавты и лётчики-испытатели. Это данные Росстата по состоянию на 1 января 2016 года, более свежей информации ведомство не публикует.

Как сообщалось ранее, россияне будут автоматически получать пенсию, если заполнят заявление на сайте госуслуг. С таким предложением выступило Министерство труда РФ, которое подготовило соответствующий законопроект.