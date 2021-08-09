ПФР назвал причины для отказа в «детских» выплатах

Пенсионный фонд России ответил на главные вопросы по выплатам на детей, которые сегодня положены россиянам. Один из самых популярных: «Почему пришел отказ в выплате?». На сайте ведомства дан подробный ответ.

Оснований для отказа в назначении пособия может быть несколько. Во-первых, если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального прожиточного минимума на душу населения, денег от государства в этом случае семья не получит.

Если заявитель не представил доработанное заявление и документы в течение пяти рабочих дней после возвращения их на доработку, — предупредил ПФР.

Кроме того, отказ могут получить семьи, которые не представили недостающие документы в течение 10 рабочих дней, а также имеющие в собственности имущество, превышающее требования государства к движимому и недвижимому имуществу.

На выплату не могут рассчитывать заявители или трудоспособные члены семьи, если у них отсутствуют отдельные виды доходов, если они представили недостоверные сведения. Также отказ получат родители, ребёнок которых достиг 18-летия. Пособие выплачивается только до 17 лет включительно.

Ранее глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим отчитался перед премьер-министром Михаилом Мишустиным о потраченной сумме на «детские» выплаты. По его словам, только в 2020 году на материнский капитал было потрачено 318 млрд рублей. Из них около 288 млрд семьи потратили на улучшение жилищных условий.