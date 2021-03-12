ПФР изменил срок выхода на пенсию

https://static.news.ru/photo/658edbf8-83b7-11eb-8dfe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок выхода на пенсию изменится в этом году согласно постепенному повышению пенсионного возраста. Он снова повысится на один год согласно предусмотренному законом плавному переходу на новые параметры.

В этом году пенсии назначаются на полтора года раньше установленного нового срока выхода на пенсию. Женщины смогут получать выплаты в 56,5 лет, мужчины — в 61,5 год, сообщает ФАН.

Данная льгота распространяется на всех, кто в 2020 году должен был стать пенсионером по условиям старого законодательства. То есть, уйдут на пенсию женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. Им предстоит оформить выплаты во второй половине текущего года и первой — следующего.

Те, кому предстоит по условиям старого законодательства выйти на пенсию в этом году и далее, её назначение будет проходить уже в общем порядке. Это зависит от того, в каком месяце родился будущий пенсионер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста в России, подчеркнув, что приближающиеся выборы не должны быть поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований. Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что предложение о повышении пенсионного возраста внесут в парламент после думских выборов 2021 года, так как предыдущая реформа не помогла устранить дефицит бюджета ПФР.