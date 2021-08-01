Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для ЕС

Европейский союз будет дороже закупать вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и Moderna. Об этом пишет Financial Times, в распоряжение журналистов которого попали части контрактов.

По информации издания, доза препарата от Pfizer сейчас для европейских властей стоит €19,5 (около 1,7 тысячи рублей), тогда как ранее вакцину закупали за €15,5 (около 1,3 тысячи рублей).

Доза Moderna теперь оценивается в $25,5 (около 1,8 тысячи). При этом журналисты со ссылкой на осведомлённые лица сообщают, что раньше её покупали по $22,6 (1,6 тысячи рублей) за дозу.

Компании отказались комментировать свою ценовую политику в Европе.

Ранее стало известно, что некоторые жители штата Миссури переодеваются, чтобы их родные не узнали, когда они идут вакцинироваться в клинику. Стало известно о нескольких случаях, когда желающие привиться в клиниках Ozarks Healthcare изменяли свой внешний вид, чтобы никто из близких не мог их узнать. Доктор Фрейз отмечает, что пришедшие получить вакцину опасаются давления со стороны родных.