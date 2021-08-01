16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для ЕС

16:33, 01 августа 2021
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для ЕС Фото: Christoph Hardt via www.imago-im/GLOBAL LOOK PRESS
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Европейский союз будет дороже закупать вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и Moderna. Об этом пишет Financial Times, в распоряжение журналистов которого попали части контрактов.

По информации издания, доза препарата от Pfizer сейчас для европейских властей стоит €19,5 (около 1,7 тысячи рублей), тогда как ранее вакцину закупали за €15,5 (около 1,3 тысячи рублей).

Доза Moderna теперь оценивается в $25,5 (около 1,8 тысячи). При этом журналисты со ссылкой на осведомлённые лица сообщают, что раньше её покупали по $22,6 (1,6 тысячи рублей) за дозу.

Компании отказались комментировать свою ценовую политику в Европе.

Ранее стало известно, что некоторые жители штата Миссури переодеваются, чтобы их родные не узнали, когда они идут вакцинироваться в клинику. Стало известно о нескольких случаях, когда желающие привиться в клиниках Ozarks Healthcare изменяли свой внешний вид, чтобы никто из близких не мог их узнать. Доктор Фрейз отмечает, что пришедшие получить вакцину опасаются давления со стороны родных.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео