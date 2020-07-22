Певица Вика Цыганова хочет стать губернатором Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/1be0ae2c-cc1b-11ea-b6bd-fa163e074e61_660.jpg Вика Цыганова Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Певица и бывший кандидат в депутаты Госдумы Вика Цыганова заявила, что не исключает своего участия в выборах губернатора Хабаровского края. По её словам, глава региона должен быть беспартийным.

Цыганова рассказала, что была знакома с арестованным бывшим главой края Сергеем Фургалом, и он пообещал ей «вместе поработать».

[Михаил] Дегтярёв, конечно, будет удовлетворять и центр, и партию, но лидеры должны быть беспартийными, — сказала Цыганова изданию «Подъём».

Она отметила, что женщине сложно наводить во власти порядок, однако она готова к этому. Также певица вспомнила, что её духовник называл её «губернатором», когда она ездила к нему за благословением перед выборами в Госдуму.

Фургал был задержан 9 июля около своего дома в Хабаровске. Его увезли в Москву. Сейчас бывший губернатор находится в СИЗО. По версии следствия, он организовал покушение на убийство бизнесмена Александр Смольского, а также предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004 и 2005 годах, когда Фургал занимался бизнесом. Показания на экс-губернатора дали соучастники преступлений.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

Как ранее писал NEWS.ru, Фургал, которого обвиняют в организации убийств, хотел уйти с должности по собственному желанию. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.