Певица Королёва заявила, что Ефремов не выдержит заключения

https://static.news.ru/photo/37a81346-ce84-11ea-9e98-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наташа Королёва прокомментировала ситуацию, возникшую после смертельного ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова. Исполнительница назвала произошедшее трагедией.

По словам певицы, ситуация с Ефремовым очень тяжёлая. С одной стороны, известно, что артист виновен. Королёва подчеркнула, что для неё пьяный за рулём — всегда преступник. Однако все «ходим под Богом», отметила она. Кололёва надеется, что суд лояльно отнесётся к актёру.

Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдалённые, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем. Я думаю, для него это не просто урок, это трагедия в жизни, — цитирует Королёву KP.RU.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Как ранее писал NEWS.ru, Елена Проклова встала на сторону Михаила Ефремова, заявив, что строго судить можно только самого себя. Актриса была близко знакома с отцом Ефремова, поэтому очень переживает за его судьбу.