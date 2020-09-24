Петербуржец выставил сына на продажу в Интернете

Мужчина из Санкт-Петербурга разместил объявление о продаже собственного сына на торговой онлайн-площадке Avito.
Петербуржец выбрал для публикации раздел «Животные»,
Как рассказали изданию в пресс-службе детского омбудсмена, Митянина обратилась к администрации торговой площадки с просьбой удалить пост.
Аналогичный случай произошёл в Санкт-Петербурге в мае. Отец выпустил объявление о продаже ребёнка в воспитательных целях. Мужчине выписали штраф в три тысячи рублей.
В феврале ребёнка через Интернет пытались продать в Челябинске, писал NEWS.ru. Объявление о продаже девочки за пять тысяч рублей поместили в раздел «Посуда».
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