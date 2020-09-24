Петербуржец выставил сына на продажу в Интернете

https://static.news.ru/photo/8a58d14a-fe5c-11ea-a030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина из Санкт-Петербурга разместил объявление о продаже собственного сына на торговой онлайн-площадке Avito.

Петербуржец выбрал для публикации раздел «Животные», пишет «Российская газета». Мужчина выложил три фотографии ребёнка и написал, что готов отдать его за 900 млн рублей. Объявление привлекло внимание уполномоченного по правам ребёнка в Северной столице Анны Митяниной.

Как рассказали изданию в пресс-службе детского омбудсмена, Митянина обратилась к администрации торговой площадки с просьбой удалить пост.

Аналогичный случай произошёл в Санкт-Петербурге в мае. Отец выпустил объявление о продаже ребёнка в воспитательных целях. Мужчине выписали штраф в три тысячи рублей.

В феврале ребёнка через Интернет пытались продать в Челябинске, писал NEWS.ru. Объявление о продаже девочки за пять тысяч рублей поместили в раздел «Посуда».