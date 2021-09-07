Петербург почтит память погибших в годы блокады Ленинграда

8 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. День памяти погибших встретят почти 74 тысячи петербургских ветеранов. Об этом сообщают «Невские новости».

По случаю этой даты будут чествовать участников тех событий и жителей, которые пережили тяжёлые годы, полные голода и лишений.

Из почти 74 тысяч оставшихся ветеранов 300 являются инвалидами Великой Отечественной войны, около 10 тысяч — тружениками тыла, более 3,6 тысячи — участниками сражений, ещё 60 тысяч ветеранов награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Ранее стало известно, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на выплаты, сумма которых может в пять раз превышать прожиточный минимум обычного пенсионера. Это дополнительные регулярные и единовременные выплаты. Также инвалиды, участники Великой Отечественной, блокадники могут одновременно получать страховую пенсию и пенсию по инвалидности.