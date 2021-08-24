Пескова спросили о пользе сменяемости власти

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о пользе сменяемости власти в стране. По его словам, позиция Кремля в данном случае не имеет значения, пишет РИА Новости.

Представителя главы государства спросили , как в Кремле относятся к сменяемости власти, полезна ли она в России.

Это вопрос риторический. <...> У нас есть конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, к парламентским выборам, к которым мы готовимся, а дальше это уже вопрос волеизъявления людей, — ответил он.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, который обнуляет его предыдущие сроки на посту главы государства и позволяет ему ещё два раза занять эту должность. Кроме того, законодательные изменения позволяют экс-президенту Дмитрию Медведеву занимать должность главы государства ещё два раза.

Обнуление президентских сроков — часть поправок в Конституцию России, которые были приняты летом 2020 года. Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы проанализировали эти изменения и пришли к выводу, что они ведут к усилению роли президента.

Путин занимает пост президента с 2000 года. Сейчас идёт его четвёртый срок, после двух первых сроков политик переходил в правительство, а должность главы государства занимал Дмитрий Медведев.