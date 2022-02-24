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Песков заявил о поддержке россиянами спецоперации на Украине

14:29, 24 февраля 2022
Песков заявил о поддержке россиянами спецоперации на Украине Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Россияне поддерживают спецоперацию по демилитаризации Украины не в меньшей степени, чем признание ДНР и ЛНР, предположил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет РИА Новости, спецоперация стала следствием решения президента о признании двух республик, которое поддержали «солидное большинство» россиян.

То, что происходит, это как раз происходит на основании обращений руководителей этих двух республик, поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не меньше, заявил представитель Кремля.

Ранее результаты опроса ВЦИОМа показали, что большинство россиян одобрили решение президента Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа. 78% граждан страны поддержали подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками. На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете вы решение о признании Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик, 73% респондентов ответили, что скорее поддерживают, 16% — скорее не поддерживают, 11% затруднились с ответом.

Согласно данным другого опроса, около 80% россиян высказались в поддержку решения о приёме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы. 13% опрошенных заявили, что не одобряют этот шаг. 75% респондентов поддержали решение Путина о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. Не одобрили данную мeру 18% россиян.

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