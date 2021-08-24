Песков заявил, что Путин остаётся лидером «Единой России»

Президент России Владимир Путин остаётся лидером «Единой России» и поддерживает партию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Путин долго остаётся лидером партии, и он действительно поддерживает партию. Он относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей, развитию нашей страны, — объяснил представитель Кремля, почему партия использует слоган «Команда Путина».

Песков назвал «Единую Россию» партией власти, которая далека от популизма и не уходит от ответственности за происходящее. Он заявил, что именно так к ней относится Владимир Путин.

Ранее депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил, что пенсионная реформа, принятая «Единой Россией» в 2018 году, абсолютно провалилась и не выполнила ни одну функцию из тех, что на неё возлагались.