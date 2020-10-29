Песков: нехватка врачей ощущается сейчас везде

https://static.news.ru/photo/192ca0f2-1a98-11eb-a871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нехватка врачей ощущается везде, поэтому зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом регионе.

Журналисты рассказали представителю Кремля о том, что власти некоторых регионов «переманивают» врачей для работы в красной зоне из более бедных субъектов, предлагая более высокие зарплаты.

Сейчас везде ощущается нехватка врачей, вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это. Это первое. Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе, — ответил Песков.

По его словам, в каждом регионе нужно регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей. Пресс-секретарь президента напомнил, что регионы получили деньги в связи с пандемией коронавируса и могут и их использовать, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Минобороны направит в Курганскую область врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, распоряжение дал глава министерства Сергей Шойгу. В бригаде есть реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие военные врачи с опытом диагностики и лечения COVID-19.

За прошедшие сутки в России впервые выявили более 18 тысяч новых больных коронавирусной инфекцией. Рекордные показатели по числу новых заражённых фиксируются вторые сутки подряд.