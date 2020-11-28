Песков выразил надежду, что новый год будет «не таким, как 2020-й»

https://static.news.ru/photo/921f79a2-31a0-11eb-a85e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что будущий год будет «не таким, как 2020-й». Об этом он заявил на открытии ГУМ-катка на Красной площади.

Журналисты спросили, что бы он пожелал москвичам в новом году. Представитель Кремля ответил, что пока рано об этом говорить, поскольку до 31 декабря ещё много времени. Песков подчеркнул, что все должны работать напряжённо.

Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

По его словам, все должны быть осторожны, заботиться о себе и тех, кто нас окружает, но при этом «мы должны жить и радоваться жизни». Песков назвал очень важным открытие ГУМ-катка на Красной площади, поскольку это даёт понимание того, что жизнь идёт вперёд.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует закрывать метро на Новый год. Он выразил надежду на то, что у жителей столицы будет возможность в новогоднюю ночь свободно передвигаться по городу и любоваться новогодней Москвой.