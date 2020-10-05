Песков: власти не обсуждают возможность нового локдауна из-за COVID-19

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Российские власти не рассматривают вопрос о новом локдауне из-за ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремлю не известно о планах властей Москвы ввести режим самоизоляции через две недели, если число заболевших заразившихся COVID-19 не будет снижаться.

Нет, неизвестно, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также порекомендовал обращаться за подробностями в мэрию, которая «весьма транспарентно работает», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель.

По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения.