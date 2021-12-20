Песков: в России никого не преследуют по политическим мотивам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не преследуют граждан за политические убеждения. Согласно действующему законодательству, люди преследуются за подозрение в совершении тех или иных преступлений, приводит его слова РИА Новости. Так официальный представитель Кремля прокомментировали идею Киева выдавать паспорта лицам, преследуемым по политическим соображениям в России.

Люди преследуются по закону за подозрения в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет, поэтому формулировка не верна по сути, — заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает порядок получения гражданства для россиян, якобы преследуемых по политическим убеждениям. Кроме того, закон упрощает данную процедуру для иностранцев, участвовавших в силовой операции в Донбассе на украинской стороне.

Упрощённая процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые «являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения». Для получения гражданства некоторым категориям иностранцев достаточно подать заявление, а также декларацию об отказе от иностранного гражданства.