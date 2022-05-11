Песков: в России не планируется вводить военное положение Песков заверил, что планов ввести военное положение в России нет

Дмитрий Песков / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов вводить военное положение в России нет, передаёт РИА Новости. Ранее ряд западных и украинских СМИ опубликовали материалы о том, что начало мобилизации в РФ приурочат к празднованию Дня Победы.

Нет, этого в планах нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента введение военного положения на территории РФ или отдельных регионов.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал одобрение Конгрессом США помощи Украине на сумму $40 млрд свидетельством косвенной войны против России. По его словам, цель Америки заключается в нанесении тяжёлого поражения России и ограничении её экономического развития и политического влияния в мире. При этом он отметил, что действия США сказываются и на рядовых американцах, столкнувшихся с ростом цен на бензин и продукты.

Ранее палата представителей Конгресса США утвердила выделение дополнительного пакета помощи Украине на рекордную сумму $40 млрд. Президент США Джо Байден напомнил, что выделенные конгрессом средства для этого практически подошли к концу, в связи с чем законодатели должны «немедленно» одобрить запрос на выделение новых $33 млрд для оказания помощи Киеву.

В результате конгресс достиг договорённостей о выделении $39,8 млрд долларов для помощи Украине. По данным СМИ, расширенный пакет включает дополнительные $3,4 млрд на военную помощь и столько же на гуманитарную.