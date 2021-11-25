Песков уточнил детали испытаний Путиным назальной вакцины от COVID

В Кремле сообщили, что назальная вакцина, которую испытал на себе президент Владимир Путин, была в форме жидкости, а не порошка. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Накануне Путин рассказал, как проходил испытания новой вакцины, отметив, что «это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он [замглавы центра Гамалеи Денис Логунов] набрал порошок».

Действительно, президент это сделал, ему сделали и бустерный укол «Спутник Лайт», потом через сутки ему сделали вакцинацию этой назальной вакциной. Ещё раз повторяю, она в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается человеком. Однозначно имелась в виду жидкость. Он же сказал, что прыснули шприцем. Вы же не можете порошок впрыснуть шприцем, — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин рассказал, как проходил ревакцинацию и испытания назальной вакцины от коронавируса. По словам президента, сначала он ревакцинировался, а после принял участие в испытаниях назальной вакцины. Введение препарата осуществил замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов. При этом Путин отметил, что ему ввели порошок назальной формы.

Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счёт три, пшикнул, 15 минут я посидел и всё, — сказал глава государства.

Путин добавил, что после испытаний не было никаких побочных эффектов и он даже позанимался спортом утром следующего дня. Президент впервые вакцинировался против коронавируса весной 2021 года. Он выбрал препарат «Спутник V».