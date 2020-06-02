Песков: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

https://static.news.ru/photo/97ca9ae0-a4be-11ea-80e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в РФ постепенно стабилизируется. Это даёт повод для осторожного оптимизма, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что руководители регионов обладают особыми полномочиями на время вспышки заболевания. По его словам, в каждом субъекте снятие ограничений происходит постепенно, учитывая заболеваемость COVID-19, пишет ТАСС.

Но в целом ситуация по России имеет тенденцию к стабилизации и даёт повод для осторожного оптимизма, — заявил Песков.

По состоянию на 2 июня в РФ выявлен 423 741 случай COVID-19, 5037 человек скончались от инфекции, 186 985 — выздоровели. Число летальных исходов возросло за сутки на 182. Таким образом, всего в РФ скончались 5037 пациентов с коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, руководство России считает, что «остатки» пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) не повлияют на явку во время голосования по поправкам к Конституции РФ.

В ходе голосования по поправкам в Конституцию россиянам надо будет кратковременно снимать защитную маску при предъявлении документа, удостоверяющего личность.