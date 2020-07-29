Песков рассказал о состоянии тех, кто общался с перенесшим COVID Лукашенко

https://static.news.ru/photo/dc072ad8-d183-11ea-ab6a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минск не уведомлял Москву о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко болел коронавирусом. Все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы не располагаем никакой информацией. Ранее мы не слышали, не поучали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы. Всё нормально, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «на ногах» перенёс коронавирус. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД. По словам Лукашенко, инфекция у него протекала бессимптомно.

17 июля председатель правительства России Михаил Мишустин провёл встречу с Александром Лукашенко в Минске. Он обнялся с белорусским лидером и пошутил, что на территории страны коронавирус «менее вирулентен», писал NEWS.ru.