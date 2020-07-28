Лукашенко признался, что переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/01a528c8-d0e2-11ea-a97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «на ногах» перенёс коронавирус. Об этом сам белорусский лидер заявил в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус, — цитирует его БелТА.

По словам Лукашенко, инфекция у него протекала бессимптомно.

Ранее глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник сообщил о подготовке страны ко второй волне коронавируса. По его словам, все клиники ускоренно оснащаются аппаратами компьютерной топографии. Он выразил надежду, что вторая волна будет менее масштабной, чем первая.

Как писал NEWS.ru, 17 июля председатель правительства Михаил Мишустин провёл встречу с Александром Лукашенко в Минске. Он обнялся с белорусским лидером и пошутил, что на территории страны коронавирус «менее вирулентен».