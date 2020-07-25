Минздрав Белоруссии сообщил о подготовке страны ко второй волне COVID-19

https://static.news.ru/photo/925b2ed2-cf37-11ea-aef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство Здравоохранения/facebook.com

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник сообщил о подготовке страны ко второй волне коронавируса. По его словам, все клиники ускоренно оснащаются аппаратами компьютерной топографии.

Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет. Но в любом случае готовимся, чтобы всё необходимое в системе здравоохранения было, — цитирует его «Красная весна».

По словам Караника, клиники и раньше оснащались необходимым оборудованием. Данный процесс ускорила пандемия коронавируса.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Он обнялся с белорусским лидером и пошутил, что на территории страны коронавирус «менее вирулентен».

Как информировал NEWS.ru, по состоянию на 26 июля 2020 года количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило более 16 млн человек.