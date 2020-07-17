Мишустин: коронавирус в Белоруссии менее заразный

https://static.news.ru/photo/c1dc110e-c85b-11ea-b87f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Председатель правительства Михаил Мишустин провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Он обнялся с белорусским лидером и пошутил, что на территории страны коронавирус «менее вирулентен» (вирулентность — способность вируса к заражению).

Встреча проходила без масок, а также политики пожали друг другу руки. Кадры с мероприятия были размещены в Telegram-Канаде «Пул первого», который близок к пресс-службе Лукашенко.

Ему повезло больше, он сейчас не заболеет, и никого не заразит, — сказал глава Белоруссии, подразумевая, что Мишустин уже переболел коронавирусом.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев тоже был без маски. Он сказал, что ежедневно сдаёт тест на COVID-19.

Также белорусский президент заявил, что его страна всегда была и останется близкой и родной для России. Он попросил передать «самые добрые пожелания» от белорусского народа президенту РФ Владимиру Путину и выразил надежду на то, что российский лидер приедет в Минск на встречу в рамках Евразийского экономического союза.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл 17 июля в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое впервые с начала пандемии коронавируса проходит в очном формате. В программе встречи запланированы заседания в расширенном и узком составах. Наблюдателем выступает глава правительства Молдавии Ион Кику, писал NEWS.ru.