Песков рассказал, когда Путин объявит дату голосования по Конституции

https://static.news.ru/photo/4e7cf4de-a331-11ea-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дата голосования по поправкам в Конституцию будет объявлена, когда президент России Владимир Путин сочтёт нужным это сделать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее член рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабирова заявила, что не видит смысла затягивать процесс определения даты, поскольку уже начался выход из карантина. Она считает важным, чтобы поправки как можно скорее начали определять развитие российского государства.

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников рассказал, что часть поправок в Конституцию уже работает. Они нашли отражение в законах и указах Путина по поддержке бизнеса и населения.

Президентский закон о поправках в Конституцию был принят в третьем чтении Госдумой. Он предусматривает расширение полномочий парламента и Конституционного суда. Высшим должностным лицам запрещено иметь вид на жительство в других странах, также введены ограничения на количество президентских сроков. После принятия обновлённой Конституции предыдущие президентские сроки должны обнулиться, согласно ещё одной поправке в документ.

NEWS.ru писал, что четверть россиян осведомлены о социальных поправках, которые будут вынесены на голосование.