https://static.news.ru/photo/097e76cc-7407-11ea-959d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Все, кто посещал инфекционную больницу в Коммунарке вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, ежедневно сдают тесты на коронавирус и максимально стараются работать дистанционно, включая главу государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мы принимаем меры предосторожности. Исключаем какие-то совещания, максимально стараемся делать это дистанционно. Президент предпочитает в эти дни делать всё также дистанционно, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, Владимир Путин при этом использует защищённые каналы связи.

Президент удалённо участвует в саммите «двадцатки». Этот удалённый формат будет использоваться максимально широко в работе президента, — сказал Песков.

Он добавил, что Путин изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах.

Сам пресс-секретарь также общается с журналистами дистанционно из офиса.

Песков признал, что в случае поездки президента в клинику в Коммунарке на прошлой неделе правило о тестировании всех собеседников главы государства на коронавирус соблюдено не было.

Мы не можем знать, проходил ли тогда Проценко тестирование. Он даже не знал, что к нему едет президент, — сказал представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, 25 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения.

31 марта появилась информация о том, что сам врач оказался инфицированным.