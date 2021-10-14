Песков прокомментировал решение об амнистии для мигрантов

В Кремле не занимаются вопросами миграционной амнистии для граждан Узбекистана, так как этот вопрос не относится к компетенции президентской администрации. Его следовало бы задавать представителям МВД и миграционных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Отвечая на вопрос, как решение о миграционной амнистии может повлиять на криминогенную обстановку, Песков подтвердил, что это решение принял не Кремль. Сам же этот вопрос вообще не относится к компетенции администрации президента.

Это вопрос для наших миграционных властей и для МВД. И я рекомендую вам туда обратиться, — отметил Песков.

Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил об амнистии 150 тысяч мигрантов из Таджикистана и 150 тысяч мигрантов из Узбекистана, которые совершали правонарушения и были выдворены МВД. Он пояснил, что амнистия не будет распространяться на мигрантов, которых выдворили из страны по решению суда.

В свою очередь, член президиума Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что это решение приведёт к росту криминогенной напряжённости, а в долгосрочной перспективе ситуация с мигрантами будет угрожать национальной безопасности страны. По его словам, подобная амнистия создаёт прецедент к тому, что нарушающие закон мигранты будут относиться к нему безответственно.