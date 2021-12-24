Песков прокомментировал информацию о просроченном ПЦР-тесте журналистки

Все утверждения о том, что на ежегодную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным удалось попасть больной журналистке, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал результатом эмоциональной несдержанности, не имеющей отношения к реальности, пишут РИА Новости. Поводом к этому заявлению послужила публикация корреспондента из Кургана Анны Шишминцевой о том, что она якобы прошла на мероприятие с неправильными датами ПЦР-тестов и температурой.

Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определённой схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жёсткая проверка, — сказал Песков.

Ранее корреспондент информационно-делового портала «Область 45» из Кургана Анна Шишминцева после пресс-конференции опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, где рассказала, что её пропустили на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом и температурой. Позже пост был отредактирован. Директор медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук сообщила, что журналистка неуместно пошутила, сообщив о неправильных датах теста.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла в очном формате 23 декабря. Она началась в 12:00 по московскому времени и продолжалась чуть менее четырёх часов.