В Кургане прокомментировали «неправильный» ПЦР-тест на встрече с Путиным

Курганский телеканал не собирается увольнять журналистку Анну Шишминцеву, рассказавшую о некорректном ПЦР-тесте на пресс-конференции Путина. Директор медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук сообщила «Подъёму», что корреспондент неуместно пошутила, сообщив о неправильных датах теста.

Это была, полагаю, глупая шутка. Я точно знаю, что все журналисты Курганской области одновременно прошли ПЦР-тесты в нужное время. Я считаю, что с этой темой шутить нельзя. Это неуместно, поэтому Аня свои неуместные шутки удалила, — заявила Хильчук.

Накануне журналистка из Кургана Анна Шишминцева сообщила в своём Instagram, что прошла на пресс-конференцию президента России Владимира Путина с температурой и просроченным ПЦР-тестом на коронавирус.

Меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность), — написала девушка.

Также Шишминцева опубликовала в своём аккаунте сторис, где она пьёт «Антигриппин» и заявляет, что после пресс-конференции у неё спала температура. На следующий день, 24 декабря, она отметила, что её температура держится на уровне 36,5. Впоследствии она удалила оба сообщения, хотя в последнем на данный момент посте некоторые комментаторы обвинили журналистку в распространении вируса и заявили о её профнепригодности.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла в очном формате 23 декабря. Она началась в 12:00 по московскому времени и продолжалась чуть менее четырёх часов. На мероприятие были аккредитованы 507 человек, включая представителей СМИ, выполняющих функции иноагентов.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году из-за пандемии свободной аккредитации на мероприятие не было, количество прессы сократили. Для участия в пресс-конференции сотрудникам СМИ следовало сдать три ПЦР-теста.