Песков признался, что в детстве «обдирал соседские яблони»

https://static.news.ru/photo/ebd4aa04-acac-11ea-b187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что в детстве часто хулиганил и летом «обдирал соседские яблони».

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы участников движения «Юнармия» в рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!». По его мнению, ничего примечательного он в детстве не делал.

И хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что родители не могли засадить его читать книги, но им удалось пристрастить его к спорту. В частности, Песков рассказал, что в детстве занимался баскетболом и настольным теннисом. Также он сообщил, что и сейчас старается «не терять форму» и занимается спортом три-четыре раза в неделю.

Как писал NEWS.ru, ранее старшая дочь чиновника Елизавета Пескова сделала в Instagram маску с усами отца. Девушка опубликовала видео, на котором «примеряет» усы на себе, на отце и на его жене Татьяне Навке.