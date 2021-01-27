Песков: президент контролирует выполнение поручения о снижении цен на еду

https://static.news.ru/photo/ba32f9e8-608d-11eb-b104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин держит под неусыпным контролем выполнение поручения по снижению стоимости основных продуктов питания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, влияет ли ситуация с ценами на продукты на рейтинг президента. Песков в ответ подчеркнул, что Путина заботит не его популярность, а конечная цель поручения — удержание цен под контролем и избавление от зависимости стоимости продуктов от международной конъюнктуры. Пресс-секретарь отметил, что поручение главы государства эффективно выполняется кабмином.

Вы понимаете, что администрировать цены в мелких магазинах практически невозможно, поэтому где-то цены могут превышать, мы с вами ведём речь о крупных сетях ретейлеров, с коими правительство ведёт весьма энергичную работу и контролирует ранее принятые решения. Действительно, иногда это может приводить к созданию дефицита, но это тоже хорошо известно правительству, и правительство тоже работает над тем, чтобы этого не происходило, — цитирует Пескова РИА Новости.

В декабре 2020 года Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Минсельхоз РФ разработал комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. Например, с 9 января 2021 года в России была введена пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли тоже пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста, писал NEWS.ru.